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الصواريخ المجهولة تعود للتساقط في العراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بغداد

عادت الصواريخ المجهولة للسقوط على قوات التحالف في العراق، وأعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة بالعراق أمس عن تعرض معسكر بسماية لقصف صاروخي في منطقة النهروان جنوب شرق بغداد.

وقالت الخلية في بيان إن «صاروخين سقطا على مواقع قواتنا الأمنية في معسكر بسماية مساء أمس انطلاقا من أرض زراعية في معامل طابوق النهروان».

ويعد معسكر بسماية واحدا من أكبر معسكرات التدريب في العراق ويضم قاعات وساحات تدريب وفق مواصفات عالمية، كما يضم ميادين للرماية لكل صنوف القوات العراقية واتخذته القوات الأمريكية وقوات التحالف مقرا لتدريب القوات الأمنية والجيش العراقي بعد عام 2003.