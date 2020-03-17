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الحوثيون يخطفون 7 مديرات مدارس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبرت الحكومة اليمنية الشرعية عن إدانتها واستنكارها بشدة لجريمة اختطاف مديرات المدارس في صنعاء من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني في سلسلة تغريدات إن هذه «الجريمة الإرهابية النكراء امتداد لمسلسل الاختطاف والتنكيل الذي مارسته الميليشيات الحوثية بحق المرأة اليمنية منذ انقلابها عام 2014»، عادا أنها «تحد صارخ لكل القيم والمعتقدات والأعراف التي تكرم المرأة وتجرم المساس بها تحت أي ظرف من الظروف، وتعد سافر على كرامة كل اليمنيين».

وكانت ميليشيات الحوثي أقدمت على اختطاف سبع مديرات مدارس في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرتها، واقتادتهن إلى جهة مجهولة، وأكدت مصادر تربوية أن مسلحين حوثيين على متن أطقم، بقيادة المدعو نبيل الكميم، والمدعو محمد الشجاع، اعتقلت صباح القرعي مديرة مدرسة الشهيد السماوي، وأمل القياضي مديرة مدرسة مايو، بالإضافة إلى خمس مديرات مدارس أخرى، وأفادت المصادر بأن الميليشيات نقلت المديرات المختطفات إلى أماكن مجهولة.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن جريفث ومنظمات حماية المرأة.

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وفي السياق تواصل ميليشيات الحوثي إقامة عشرات الفعاليات والاحتفالات الحاشدة في ذكرى مقتل مؤسسها حسين الحوثي، بهدف استقطاب مزيد من المجندين للقتال في صفوفها، في استغلال واضح، لوباء فيروس كورونا، في المقابل، أعلنت الحكومة اليمنية تجهيز 11 فريقا صحيا في المنافذ والبحرية والجوية لفحص القادمين إلى البلاد.

ميدانيا، اشتدت حدة المعارك بين قوات الجيش الوطني المسنود بمقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، وميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهة صرواح غرب مأرب، وأحبطت قوات الجيش أوسع هجوم شنته الميليشيات الانقلابية، من ثلاثة محاور شملت مجزر، صرواح، قانية مستخدمة جميع أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وشنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات دقيقة استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات للحوثيين باتجاه مأرب، وميسرة صرواح ومعسكر كوفل، وتمكنت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية من كسر هجوم ميليشيات الحوثي على جهة العر والتي استمرت لساعات في جبهة قانية بمحافظة البيضاء القريبة من مأرب.

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