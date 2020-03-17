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988 حالة وفاة.. والصحة العالمية: الضحايا 5 أضعاف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مدير الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، أن المصابين بفيروس كورونا المتحور في إيران 5 أضعاف الرقم الرسمي المعلن من الحكومة الإيرانية.

ونقل موقع إيران إنترناشيونال عن المسؤول الإيراني الذي لم يذكر اسمه، أن هناك حالة عدم شفافية في إعلان الأرقام الحقيقية للمصابين في إيران التي تعتبر بؤرة تفشي المرض في منطقة الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 988 حالة، بعد تسجيل 135 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وصرح رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني كيانوش جهانبور بأن عدد الإصابات بلغ 16 ألفا و169 بعد تسجيل 1178 حالة إصابة جديدة، كما أعلن أن 5389 من المصابين قد تعافوا بالفعل، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، وتعتبر إيران إحدى أكثر دول العالم تأثرا بالوباء.