العاهل الأردني يفرض حالة الطوارئ في البلاد لمواجهة كورونا

فرض العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في مرسوما ملكيا حالة الطوارئ لمواجهة أنتشار كورونا، حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية، فى خبر عاجل، مساء اليوم الثلاثاء.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أجرى فحص فيروس كورونا المستجد، الأحد، فور عودته إلى أرض الوطن، وأثبتت الفحوصات سلامته.
وذكرت القناة أن الملك توجه إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فور عودته إلى أرض الوطن لترؤس اجتماع لمجلس السياسات الوطني.
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