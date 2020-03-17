أعلنت ​نقابة الاطباء​، في بيان، أنه "عملاً بتعميم سابق، ودعماً لمقررات مجلس الوزراء المتعلقة بالتعبئة العامة، دعا نقيب الاطباء البروفسور ​شرف ابو شرف​ زملاءه الى عدم الظهور الاعلامي للتحدث عن ​فيروس كورونا​ الا بعد الحصول على موافقته المسبقة، بسبب الذعر الذي تسببه احيانا المعلومات غير الدقيقة التي يدلي بها بعض الاطباء".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبو شرف دعا الأطباء لعدم الظهور الاعلامي للتحدث عن كورونا الا بعد الحصول على موافقته المسبقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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