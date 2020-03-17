اعتبر وزير الصحة العامة حمد حسن، في حديث تلفزيوني، أن قرار انشاء صندوق خاص لقبول التبرعات لمواجهة فيروس كورونا يعود إلى الوضع الإقتصادي الصعب في لبنان، بالإضافة إلى تلقي إتصالات من مواطنين مقيمين في لبنان والمهجر يسألون عن إمكانية المشاركة والدعم في المواجهة.
وأشار حسن إلى أن هناك 3 حسابات مصرفية تتلفى التبرعات: الأول للحكومة في مصرف لبنان، الثاني خاص بوزارة الصحة في بنك البحر المتوسط، والثالث خاص بمستشفى بيروت الحكومي.
وأوضح حسن أن التفاؤل بحالات الشفاء يجب أن يكون مسؤول، لافتاً إلى أن السيطرة على حدة إنشار الفيروس أمر جيد ومطلوب إنطلاقاً من قدرات لبنان ومن الواقع الصحي والطبي في البلاد والتجهيزات المتواضعة جداً في المستشفيات الحكومية، لافتاً إلى أنه "يجب أن نبقى ضمن التدابير الإحترازية كي لا نذهب إلى المكان المحظور"، مشيراً إلى أن "لبنان هو اكثر دولة استطاعت ان تسيطر على انتشار الوباء لكن الحذر واجب".
كانت هذه تفاصيل خبر حسن: لبنان اكثر دولة استطاعت ان تسيطر على انتشار كورونا لكن الحذر واجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.