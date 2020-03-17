حسن: لبنان اكثر دولة استطاعت ان تسيطر على انتشار كورونا لكن الحذر واجب

اعتبر وزير الصحة العامة ​حمد حسن​، في حديث تلفزيوني، أن قرار انشاء صندوق خاص لقبول التبرعات لمواجهة ​فيروس كورونا​ يعود إلى الوضع الإقتصادي الصعب في لبنان، بالإضافة إلى تلقي إتصالات من مواطنين مقيمين في لبنان والمهجر يسألون عن إمكانية المشاركة والدعم في المواجهة.

وأشار حسن إلى أن هناك 3 حسابات مصرفية تتلفى التبرعات: الأول للحكومة في ​مصرف لبنان​، الثاني خاص ب​وزارة الصحة​ في بنك البحر المتوسط، والثالث خاص بمستشفى بيروت الحكومي.

وأوضح حسن أن التفاؤل بحالات الشفاء يجب أن يكون مسؤول، لافتاً إلى أن السيطرة على حدة إنشار الفيروس أمر جيد ومطلوب إنطلاقاً من قدرات لبنان ومن الواقع الصحي والطبي في البلاد والتجهيزات المتواضعة جداً في ​المستشفيات الحكومية​، لافتاً إلى أنه "يجب أن نبقى ضمن التدابير الإحترازية كي لا نذهب إلى المكان المحظور"، مشيراً إلى أن "لبنان هو اكثر دولة استطاعت ان تسيطر على انتشار الوباء لكن الحذر واجب".

