معلومات المنار: عامر الفاخوري لم يخرج من لبنان

علمت قناة "المنار" أن ​عامر الفاخوري​ لم يخرج من لبنان، لافتة إلى أن الطائرة الخاصة، التي حُضرت لنقله إلى الولايات المتحدة الأميركية، عاجلها قرار منع السفر لشهرين الصادر بحقه عن قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر.

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