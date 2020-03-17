الساحلي: قرار المحكمة العسكرية بحق الفاخوري تشوبه الكثير من الأخطاء

اعتبر النائب السابق نوار الساحلي، في حديث تلفزيوني، أن قرار المحكمة العسكرية بحق عامر الفاخوري تشوبه الكثير من الأخطاء وفي غير مكانه القانوني، مشيراً إلى أن القرار اعتبر أن الجرائم تنضوي تحت القانون اللبناني وأن قانون العقوبات غير معدل بما يتلاءم مع المعاهدات الدولية، في حين أن تلك المعاهدات تسمو على القانون اللبناني.
ولفت الساحلي أن كل المعاهدات الدولية التي تتحدث عن الجرائم ضد الإنسانية تؤكد أنه لا يسري على هذه الجرائم مرور الزمن، مشيراً إلى أن من الأجدى أن تأخذ المحكمة العسكرية بهذه النظرية لأنها هي السليمة.
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