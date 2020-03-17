LBC: قوى الأمن الداخلي باشرت تحقيقاتها بالتجمع الذي حصل أمس في كورنيش المزرعة

أفادت معلومات للـLBCI بأن "​قوى الأمن الداخلي​ باشرت تحقيقاتها بالتجمع الذي حصل أمس في ​كورنيش المزرعة​ وقد إستدعت أحد المشاركين به لاستجوابه".

وانتشرت مساء أمس على ​مواقع التواصل الإجتماعي​، فيديوهات لمواطنين أقدموا على خرق قرار إعلان التعبئة العامة في البلاد، حيث تجمعوا ضمن ​مسيرة​ على الدراجات النارية وفي السيارات على طريق كورنيش المزرعة، وظهر بعضهم يرقص على أنغام الموسيقى.