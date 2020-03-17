جونسون: يجب علينا التصرف كحكومة في زمن الحرب لدعم اقتصاد بلادنا

أشار ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ إلى أنه "يجب وقف انتشار ​فيروس كورونا​ كي لا تزيد الأعباء على ​القطاع الصحي​"، معتبرا أنه "يجب علينا التصرف ك​حكومة​ في زمن الحرب لدعم ​اقتصاد​ بلادنا". إضغط للمزيد

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