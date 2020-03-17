قائد الجيش استقبل سفيرة أميركا في زيارة تعارف وبحث معها الأوضاع العامة

استقبل قائد الجيش ​العماد جوزاف عون​، في مكتبه في اليرزة، السفيرة الأميركية في لبنان ​دوروثي شيا​ ضمن زيارة تعارف بعد توليها مهامها الديبلوماسية، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.

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