قرار لطيران الشرق الأوسط باستبدال الطائرة الصغيرة بأخرى كبيرة لرحلة بروكسل بيروت غدا

أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط" في بيان، أنها "قررت استبدال الطائرة الصغيرة A320 بالطائرة الكبيرة A330 لرحلة ​بروكسل​ - ​بيروت​ غدا الأربعاء، وذلك بعد الطلب الكبير الذي تلقته الشركة من الركاب ال​لبنان​يين الموجودين في ​أوروبا​ الذين يودون العودة إلى لبنان قبل إقفال ​المطار​ غدا".

وأشارت إلى أن "الأماكن في كل من درجة ​رجال الأعمال​ والدرجة الاقتصادية متوافرة للبيع".