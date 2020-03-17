قرار لطيران الشرق الأوسط باستبدال الطائرة الصغيرة بأخرى كبيرة لرحلة بروكسل بيروت غدا

أعلنت شركة "طيران الشرق الأوسط" في بيان، أنها "قررت استبدال الطائرة الصغيرة A320 بالطائرة الكبيرة A330 لرحلة بروكسل - بيروت غدا الأربعاء، وذلك بعد الطلب الكبير الذي تلقته الشركة من الركاب اللبنانيين الموجودين في أوروبا الذين يودون العودة إلى لبنان قبل إقفال المطار غدا".
وأشارت إلى أن "الأماكن في كل من درجة رجال الأعمال والدرجة الاقتصادية متوافرة للبيع".
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