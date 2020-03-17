وزيرة العمل وجهت كتابا للضمان: لاستمرار تأمين الدواء لمرضى السرطان والامراض المستعصية

وجهت ​وزيرة العمل​ لميا يمين كتابا إلى مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لفتت فيه"عملاً بالقرار رقم ١ تاريخ ١٥/٣/٢٠٢٠ الصادر عن مجلس الوزراء الذي أعلن التعبئة العامة وقضى باقفال الادارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة وذلك في اطار الاجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحيث استثني من القرار المذكور الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك بما يرتبط بالموافقات الاستشفائية والصحية والصيدلانية،

وحفاظاً على السلامة العامة، وانطلاقاً من مبدأ تسيير المرفق العام،ان وزيرة العمل بصفتها وزير الوصاية على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تدعوكم الى ابلاغها بالاجراءات المتخذة في هذا الصدد لا سيما لناحية:وضع جدول مناوبة لموظفي الضمان بالحضور بالحد الادنى لتسيير الامور الطارئة والضرورية لا سيما لمرضى ​السرطان​ والامراض المستعصية، والاجراءات الصحية المتخذة لوقاية الموظفين من هذا الفيروس ومنع الاكتظاظ داخل الادارة وتجهيز المراكز بعوازل زجاجية تحفظ مسافة آمنة بين الموظف وطالب الخدمة".

وطالبت يمين بـ "استمرار تأمين ​الدواء​ لمرضى السرطان والامراض المستعصية والتواصل مع نقيب الصيادلة وموردي الادوية لوضع آلية لتأمين الدواء طيلة فترة التعبئة العامة".

وجاء في الكتاب انه "نتيجة لهذا الظرف المستجد قررت وزيرة العمل بصفتها وزير وصاية دعوة مجلس ادارة الضمان لعقد جلسة استثنائية وعاجلة يكون على جدول اعمالها، تعليق المهل المتعلقة بتقديم وتسديد الاشتراكات والسندات والتسويات طيلة مدة التعبئة العامة، ووضع النصوص الخاصة لتمديد مفعول براءات الذمة حتى 30 حزيران 2020".

