النشرة: التزام بالاقفال ومنع التجمعات في مخيم عين الحلوة

افاد مراسل ​النشرة​ في صيدا عن "اغلاق المحال التجارية ومنع التجمعات في ​مخيم عين الحلوة​ التزاما بقرار الدوله اللبنانية لمواجهة وباء ​الكورونا​". قد بدا المخيم مشلولا على غير عادته وخلت شوارعه من المارة.

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