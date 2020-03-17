نقابة صيادي الأسماك قررت إقفال سوق السمك في صيدا حتى الاثنين

قررت نقابة صيادي الأسماك في صيدا وبالتنسيق مع بلدية المدينة اغلاق سوق ومزاد بيع السمك " الميرة" عند مدخل ​ميناء صيدا​ بشكل مؤقت وحتى الاثنين المقبل وذلك ريثما يتم اتخاذ اجراءات وتدابير وقائية من ​فيروس كورونا​ منها تعقيم السوق ، وتنظيم عمله لاحقاً بشكل لا يترتب عليه اية تجمعات او عجقة صيادين وزبائن امام مزادات السمك ، ولو اقتضى الأمر نقل بسطات البيع مؤقتاً الى الفناء الخارجي للسوق اذا ساعد ​الطقس​ على ذلك .

وبحسب رئيس نقابة صيادي الأسماك نزيه سنبل فإنه وبسبب العاصفة التي وصلت اليوم ، ستتوقف حركة ​الصيد​ البحري ولن يكون هناك صيد ولا سمك خلال اليومين المقبلين ، وبالتالي فإن اغلاق سوق السمك حتى الاثنين لن يؤثر سلبا على هذا القطاع وسيتيح المجال لإتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية رواده كما الصيادين واصحاب المزادات من فيروس كورونا.