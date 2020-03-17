قررت نقابة صيادي الأسماك في صيدا وبالتنسيق مع بلدية المدينة اغلاق سوق ومزاد بيع السمك " الميرة" عند مدخل ميناء صيدا بشكل مؤقت وحتى الاثنين المقبل وذلك ريثما يتم اتخاذ اجراءات وتدابير وقائية من فيروس كورونا منها تعقيم السوق ، وتنظيم عمله لاحقاً بشكل لا يترتب عليه اية تجمعات او عجقة صيادين وزبائن امام مزادات السمك ، ولو اقتضى الأمر نقل بسطات البيع مؤقتاً الى الفناء الخارجي للسوق اذا ساعد الطقس على ذلك .
وبحسب رئيس نقابة صيادي الأسماك نزيه سنبل فإنه وبسبب العاصفة التي وصلت اليوم ، ستتوقف حركة الصيد البحري ولن يكون هناك صيد ولا سمك خلال اليومين المقبلين ، وبالتالي فإن اغلاق سوق السمك حتى الاثنين لن يؤثر سلبا على هذا القطاع وسيتيح المجال لإتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية رواده كما الصيادين واصحاب المزادات من فيروس كورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر نقابة صيادي الأسماك قررت إقفال سوق السمك في صيدا حتى الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.