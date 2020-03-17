عبد الصمد: مجلس الوزراء قرر انشاء خلية ازمة في البلديات لتلبية احتياجات الناس

أعلنت وزيرة الإعلام ​منال عبد الصمد​، بعد إنتهاء جلسة ​مجلس الوزراء​ التي عقدت في السراي الحكومي برئاسة ​حسان دياب​، أن الأخير أكد أن ​الحكومة​ تعمل على حماية اللبنانيين من دون تقصير، لافتاً إلى أن قرار التعبئة العامة لاقى ارتياحاً عاماً بين اللبنانيين.

وأوضحت أن وزير الصحة العامة حمد حسن سيقدم جردة بالمستشفيات الحكومية والخاصة المجهزة لعلاج المصابين على أن تغطي الدولة المصابين غير الخاضعين لجهات ضامنة ومع التأكيد على أن الشركات الضامنة يجب أن تؤمن عملائها، معلنة الاتفاق على انشاء صندوق خاص لقبول التبرعات لمواجهة فيروس كورونا.

وأشارت عبد الصمد إلى أن وزارة الصحة العامة ستقوم بوضع جداول مناوبة بين للأطباء و​الصيدليات​ على مدى 24 ساعة في كل منطقة، لافتة إلى أن مجلس الوزراء قرر انشاء خلية ازمة في البلديات لتلبية احتياجات الناس، معلنة أن وزارة الاقتصاد ستراقب ارتفاع الأسعار وتتخذ التدابير اللازمة.

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وأوضحت عبد الصمد أنه تم التداول بالضرر الذي يلحق باللبنانيين نتيجة الوضع الحالي، لا سيما العائلات الفقيرة و​العمال المياومين​، مشيرة إلى أنه تم طرح بعض الأفكار لمساعدة هؤلاء على مختلف الصعد.

وأعلنت أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون معجل لاعفاء المحكومين الذين امضوا مدة محكوميتهم لحين دفع الغرامة، وآخر لتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية لغاية 30 حزيران.

وأوضحت أن مجلس الوزراء استكمل التداول في الملف المالي واستمع إلى ملاحظات الزملاء التي يمكن الاستفادة منها لتنظيم ووضع ضوابط مؤقتة على بعض الخدمات المصرفية.