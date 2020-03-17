بومبيو يعلن فرض عقوبات جديدة على هيئات وشخصيات إيرانية

أعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ فرض ​عقوبات​ جديدة على هيئات وشخصيات إيرانية. ولفت بومبيو إلى أن "المسؤولين في إيران كذبوا بخصوص المعلومات المتعلقة بفيروس "ووهان" بدلا من الاستفادة من المعونات لمواجهته". ودان قيام السلطات الصينية بسحب اعتمادات وتراخيص صحفيين أميركيين وحثهم على التراجع عن هذا القرار.

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