الخارجية الإيرانية تستدعي سفير هنغاريا لترحيل إيرانيين مصابين بكورونا

استدعت ​الخارجية الإيرانية​ سفير هنغاريا لدى طهران، "للاحتجاج على سوء تعامل إحدى مستشفيات العاصمة بودابست، مع طلبة إيرانيين مصابين ب​فيروس كورونا​".

ويأتي ذلك، بعدما أصدرت وزارة الداخلية الهنغارية بياناً، أعلنت فيه إنها "سترحل طالبين إيرانيين مصابين بفيروس كورونا من البلاد ومن ​الاتحاد الأوروبي​ لأنهما لم يحترما أوامر الحجر الصحي".

بالتوازي، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في آخر تحديث لسجل ضحايا فيروس كورونا في البلاد، رصد 135 حالة وفاة في حين سجلت 1178 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 988، والإصابات إلى 16169 حالة.