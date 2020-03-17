أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تصريح له، أن ​الصين​ قدمت معلومات خاطئة وقالت إن ​الجيش الأميركي​ هو من وضع ​فيروس كورونا​ في الصين، لافتاً إلى أن "هذا غير صحيح أنا قلتُ إن مصدر الفيروس هو الصين وهذه معلومة دقيقة". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: الصين قدمت معلومات خاطئة وكلامي عن أن مصدر كورونا هو الصين معلومة دقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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