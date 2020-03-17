أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت، "اتخاذ إجراءات إضافية تتعلق بأراضي السلطة الفلسطينية وقطاع غزة، لمنع انتشار فيروس كورونا".
ولفت بينيت إلى أن "الإجراءات تنص على عدم السماح بدخول العمال والتجار الفلسطينيين إلى إسرائيل باستثناء عاملي القطاعات الأساسية الحيوية للاقتصاد في مجالات الصحة والزراعة والتمريض والبناء، لتنسحب على العمال الذين بحوزتهم تصاريح أمنية من جهاز "الشاباك".
كما شدد على "منع الإسرائيليين من دخول المناطق A وB، إلا في حالات استثنائية وبموافقة خاصة"، لافتاً إلى أنه "في ما يتعلق بقطاع غزة، سيستمر الإغلاق حتى إشعار آخر، في حين سيواصل معبر كرم أبو سالم عمله بشكل روتيني".
وأكد بينيت أن "استمرار الإجراءات مشروط في تقييم الوضع الراهن"، على أن يتم إضافة إجراءات أخرى في ظل الوضع الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإسرائيلية تستمر بإغلاق قطاع غزة حتى إشعار آخر بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.