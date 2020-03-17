السلطات الإسرائيلية تستمر بإغلاق قطاع غزة حتى إشعار آخر بسبب كورونا

أعلن وزير الدفاع ال​إسرائيل​ي نفتالي بينيت، "اتخاذ إجراءات إضافية تتعلق بأراضي ​السلطة الفلسطينية​ و​قطاع غزة​، لمنع انتشار ​فيروس كورونا​".

ولفت بينيت إلى أن "الإجراءات تنص على عدم السماح بدخول العمال والتجار الفلسطينيين إلى إسرائيل باستثناء عاملي القطاعات الأساسية الحيوية للاقتصاد في مجالات الصحة والزراعة والتمريض والبناء، لتنسحب على العمال الذين بحوزتهم تصاريح أمنية من جهاز "الشاباك".

كما شدد على "منع الإسرائيليين من دخول المناطق A وB، إلا في حالات استثنائية وبموافقة خاصة"، لافتاً إلى أنه "في ما يتعلق بقطاع غزة، سيستمر الإغلاق حتى إشعار آخر، في حين سيواصل معبر كرم أبو سالم عمله بشكل روتيني".

وأكد بينيت أن "استمرار الإجراءات مشروط في تقييم الوضع الراهن"، على أن يتم إضافة إجراءات أخرى في ظل الوضع الحالي.