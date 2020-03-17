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واس: ماكرون ومحمد بن سلمان استعرضا تداعيات كورونا على الاقتصاد العالمي

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افادت وكالة الأنباء "واس" بأن "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي استعرضا تداعيات وباء ​كورونا​ على ​الاقتصاد العالمي​".​​​​​​​

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