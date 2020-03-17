الطوارئ الإيرانية: 31 إصابة خلال احتفالات الليلة الأخيرة من العام الفارسي

أشار المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيراني مجتبى خالدي، إلى إصابة 31 شخصاً حتى الساعة، إثر إطلاق مفرقعات نارية احتفالا بـ"أربعاء سوري"، وهي آخر ليلة أربعاء من العام الفارسي.
وأوضح خالدي أن 7 من المصابين تعرضوا لجروح بالغة في أطرافهم، في حين أصيب 3 آخرون في عيونهم.
وكانت هيئة الطوارئ الإيرانية في طهران، اعتبرت الإحتفالات لهذا العام بالخطيرةـ نظراً لتفشي فيروس كورونا، داعيةً المواطنين إلى قضاء هذه المناسبة في منازلهم.
من جهته، شدد قائد قوات الشرطة في العاصمة الإيرانية طهران، حسين رحيمي، على أن "عناصر الشرطة على أهبة الاستعداد للحد من الاحتفالات والتجمعات مساء اليوم في العاصمة طهران".
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