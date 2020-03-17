أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "السلطات الإسرائيلية شددت على سكان مستوطنة موديعين في الضفة الغربية المحتلة، البقاء في منازلهم قدر الإمكان، بعد تشخيص إصابة 10 أشخاص دفعة واحدة من سكانها بفيروس كورونا".
ونقلت وسائل الإعلام عن بلدية المستوطنة، تأكيدها على "بقاء جميع المواطنين في منازلهم، وعدم التجمع في الحدائق العامة والامتناع عن أي مهمات غير ضرورية، من أجل منع انتشار الفيروس".
كما شددت على أن "هناك 10 إصابات مؤكدة بالفيروس في الحي الاستيطاني، في حين أن 3 آلاف من أصل 11 ألف من سكانه يتواجدون في الحجر الصحي المنزلي للاشتباه"، لافتةً إلى أنه "تم الطلب من السكان البقاء في منازلهم، مع استعداد البلدية لتزويدهم بالخدمات الضرورية".
كانت هذه تفاصيل خبر السلطات الإسرائيلية تطلب من مواطني مستوطنة بالضفة التزام منازلهم بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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