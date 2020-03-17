السلطات الإسرائيلية تطلب من مواطني مستوطنة بالضفة التزام منازلهم بسبب كورونا

أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن "​السلطات الإسرائيلية​ شددت على سكان مستوطنة موديعين في ​الضفة الغربية​ المحتلة، البقاء في منازلهم قدر الإمكان، بعد تشخيص إصابة 10 أشخاص دفعة واحدة من سكانها ب​فيروس كورونا​".

ونقلت وسائل الإعلام عن بلدية المستوطنة، تأكيدها على "بقاء جميع المواطنين في منازلهم، وعدم التجمع في ​الحدائق العامة​ والامتناع عن أي مهمات غير ضرورية، من أجل منع انتشار الفيروس".

كما شددت على أن "هناك 10 إصابات مؤكدة بالفيروس في الحي الاستيطاني، في حين أن 3 آلاف من أصل 11 ألف من سكانه يتواجدون في الحجر الصحي المنزلي للاشتباه"، لافتةً إلى أنه "تم الطلب من السكان البقاء في منازلهم، مع استعداد البلدية لتزويدهم بالخدمات الضرورية".