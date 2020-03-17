السلطات الإيطالية تسجل 345 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الإيطالية، ارتفاع أعداد الوفيات إلى 2503 حالات، بعد تسجيل 345 حالة وفاة جديدة في كامل البلاد بسبب ​فيروس كورونا​ المستجد.

وفي وقت سابق أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فو دير لايين عن املها في توافر لقاح لفيروس كورونا المستجد، هذا العام.

وأجرت دير لايين محادثات مع الرؤوساء التنفيذيين لشركة "كيورفاك" التي تلقت 80 مليون يورو (88 مليون دولار) كدعم مالي من الاتحاد الأوروبي لبحوثها.