أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر سحب اعتماد مراسلة صحيفة "الغارديان"، بعد نشرها تقريرا حول وجود 19 ألف مصاب بفيروس كورونا في مصر.
وطالبت الهيئة، في بيان، الصحيفة "بنشر اعتذار عن هذا التقرير الحافل بالأخطاء المهنية بنفس طريقة نشر التقرير المشار إليه طبقا لما تقضي به الأعراف الصحفية"، لافتةً إلى أنه "حال عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة بما في ذلك إغلاق وسحب اعتماد مكتب الصحيفة في مصر".
بالتوازي، أوضحت الهيئة، في بيان، أنها "رصدت مجموعة من التغريدات التي نشرها مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في مصر، تضمنت نفس الأرقام غير الصحيحة والمبالغ فيها، الأمر الذي أثار الكثير من البلبلة في مصر وفي العالم كله".
كما وجهت إنذاراً إلى مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في مصر، "بضرورة احترام قواعد المهنة الصحفية في عمله الصحفي في مصر، وهي القواعد التي تقرها الصحيفة التي يعمل بها".
كانت هذه تفاصيل خبر الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تسجب اعتماد مراسلة "الغارديان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.