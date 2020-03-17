الهيئة العامة للاستعلامات المصرية تسجب اعتماد مراسلة "الغارديان"

أعلنت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر سحب اعتماد مراسلة صحيفة "الغارديان"، بعد نشرها تقريرا حول وجود 19 ألف مصاب ب​فيروس كورونا​ في مصر.

وطالبت الهيئة، في بيان، الصحيفة "بنشر اعتذار عن هذا التقرير الحافل بالأخطاء المهنية بنفس طريقة نشر التقرير المشار إليه طبقا لما تقضي به الأعراف الصحفية"، لافتةً إلى أنه "حال عدم الاستجابة، سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتاحة بما في ذلك إغلاق وسحب اعتماد مكتب الصحيفة في مصر".

بالتوازي، أوضحت الهيئة، في بيان، أنها "رصدت مجموعة من التغريدات التي نشرها مراسل صحيفة "​نيويورك تايمز​" الأميركية في مصر، تضمنت نفس الأرقام غير الصحيحة والمبالغ فيها، الأمر الذي أثار الكثير من البلبلة في مصر وفي العالم كله".

كما وجهت إنذاراً إلى مراسل صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية في مصر، "بضرورة احترام قواعد المهنة الصحفية في عمله الصحفي في مصر، وهي القواعد التي تقرها الصحيفة التي يعمل بها".