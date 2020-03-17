بايدن وساندرز يكشفان كيفية اتقائهما كورونا

دبي - بواسطة محمد فارس © KEVIN LAMARQUE

تحدث جو بايدن وبيرني ساندرز الطامحان للترشيح عن الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، عن الإجراءات الاحترازية، التي يتخذانها حماية من فيروس كورونا.

وقال ساندرز، البالغ من العمر 78 عاما، خلال مناظرة تلفزيونية مع بايدن أمس الأحد في واشنطن: "أنا شخصيا امتنع عن المصافحة. لم أصافح جو. أتوخى أقصى درجات الحذر في التعامل مع الناس. استخدم الكثير من الصابون والسوائل المطهرة لليد.. الحمد لله ليس لدي أي أعراض للمرض، وأنا متشكر جدا على ذلك".

من جانبه، أكد بايدن البالغ من العمر 77 عاما، أنه لا يعاني أي أمراض مزمنة خطيرة وأنه بحالة جيدة، وأضاف: "اتخذ كل الإجراءات الوقائية التي يفترض أن يتخذها أي شخص سواء كان عمره 30 أو 60 أو 80 عاما. توقفت عن المصافحة. أغسل يدي يوميا مرات لا تحصى بالماء الساخن والصابون، ومعي دائمة سائل مطهر لليد، ولا ألمس وجهي، وما إلى ذلك". © KEVIN LAMARQUE

وأشار كلا الرجلين إلى أنهما أوقفا تنظيم التجمعات الانتخابية، ووجها لموظفي حملتيهما الانتخابية بالعمل من المنزل.

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وبلغ حصاد كورونا في الولايات المتحدة حتى الآن نحو 3800 إصابة و69 وفاة.

يذكر أن الفيروس يشكل خطرا خاصا على المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة.

المصدر: وكالات