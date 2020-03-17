شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الوطنية للصحافة: الإرهابية تستغل "كورونا" لنشر الهلع فى المجتمع ودورنا توعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة عقدت اجتماع اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من القضايا، أبرزها الظروف الاقتصادية الصعبة التى تواجه المؤسسات الصحفية بسبب فيروس كورونا، حيث تم بحث سبل مواجهة هذه الأزمة، والآثار المترتبة عليها.

وأضاف جبر، أن الاجتماع شهد أيضا التطرق إلى الإجراءات التى ستتخذها المؤسسات الصحفية لحماية العاملين بها، سواء من خلال تخفيض ساعات العمل بها، أو مخاطبة الجهات المعنية بتضافر الجهود بشأن التصدى لهذه الفيروس، معلنا عن تشكيل لجنة بالهيئة الوطنية للصحافة لإدارة الأزمة، كما سيتم تشكيل عدد من اللجان الفرعية فى جميع المؤسسات الصحفية، الهدف منها توفير الرعاية اللازمة للعاملين بها، والتواصل الدائم بين الجهات المعنية، وتنظيم عملية الكشف الدورى عليهم، وسرعة اتخاذ القرار المناسب فى حال وجود بعض الحالات المصابة بالفيروس بين العاملين، وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم بشكل عاجل ودورى.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن الاجتماع تطرق إلى دور المؤسسات الصحفية فى نشر الوعى بين المواطنين، وعدم الانسياق خلف الأخبار الكاذبة بشأن الفيروس، والاعتماد فقط على الأخبار من المصادر الرسمية الموثقة، وذلك بهدف تحصين المواطنين، ومساعدة الدولة والمواطن فى نفس الوقت لعبور هذه الأزمة العالمية.

وناشد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، المواطنين عدم تخزين السلع الغذائية، والمستلزمات الطبية، حتى لا يتسبب هذا الأمر فى رفع الأسعار نتيجة احتكار البعض، متابعا:" الحاجة متوفرة ولا داعى للقلق وهناك مخزون استراتيجى".

وأضاف جبر، أن الهيئة ستواصل انعقادها بشكل دائم لنشر الوعى والوقوف على كافة التفاصيل بشأن الأزمة والتصدى لبعض الأخبار الكاذبة، وذلك من خلال تخصيص عدد من الصفحات فى الصحف للحديث عن الفيروس بشكل يومى لزيادة وهى المواطنين، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية تستغل هذه الأزمة العالمية لخلق حالة من الفزع والهلع فى المجتمع، ولكن وعى المواطن سيكون حائط الصد.

وطالب جبر، المواطنين بالالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية التى اتخذتها الدولة، والالتزام بعدم الخروج والحجر الذاتى لحين انتهاء الأزمة، متابعا:" علينا أن نرفع راية اليقظة، والاهتمام بالمناعة، والنظافة الشخصية والتضرع إلى الله، ولاصطفاف على قلب رجل واحد لعبور هذه الأزمة"، لافتا إلى أن رجال الدين والمؤسسات الدينية عليها دور كبير خلال الفترة المقبلة بشأن التجمعات فى شهر رمضان والصلوات وموائد الرحمن فى حال استمر الوضع هكذا حتى يكون هناك خطوة استباقية لتوعية المواطنين.





















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