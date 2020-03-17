شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الحرية المصرى يبدأ أولى فعالياته حملته "الصحة مسئولية" بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام حزب الحرية المصرى، أولى اطلاق حملته بمحافظة الإسكندرية بقيادة الدكتور محمد شاهين وفريق عمل الحزب تحت إشراف الدكتور إسماعيل أبو كليلة، أمين الحزب بالمحافظة، وبحضور محمد مهنى، أمين شباب الجمهورية، وبالتعاون مع أحد الشركات، وذلك بتنظيم عدد من الجولات الميدانية بشوارع المحافظة بشرق المدينة، يأتى هذا فى اطار توجيهات الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، والنائب أحمد مهنى، الأمين العام.

وشملت الجولة منطقة سوق باكوس وشارع الإذاعة ومنطقه فلمنج، وقامت بتوزيع أوراق تعريفية بالمرض وكيفية الحد من خطورته وتوزيع عدد من المواد المطهرة والمعقمة على المواطنين فى الشوارع.

وفى نفس السياق قامت أمانة منتزه ثان بقيادة محمد شعبان أمين الدائرة، بتنظيم جولة داخل الدائرة فى مناطق الحرمين وسوق المندرة وأمام قصر المنتزه.

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كما أكد الحزب فى بيانها على استمرار الفعاليات داخل المحافظة على مدار الثلاثة أيام القادمة حيث أن البداية كانت من شرق المحافظة وسيتم التوجه لمنطقة وسط المدينة وغرب المدينة خلال المرحلة القادمة لتشمل جميع المناطق بالمحافظة.

يذكر أن حزب الحرية المصرى، اطلق حملة توعية للحد من الإصابة بفيروس كورونا تحت عنوان "احمى نفسك.. احمى بلدك"، واعلن الحزب فى بيان رسمى، عن توزيع بوسترات توعية لمواجهة الفيروس مع توزيع بعض المطهرات وكيفية استعمالها للجمهور.

كما أعلن الحزب أيضا، عن تشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات لتشمل كل قسم ووحدة حزبية، وأنه سوف يكون هناك اتصال بين مسئول الغرفة وأقرب مستشفى حميات أو وحدة صحية وبين مديرية الصحة بالمحافظة للمتابعة الفورية والإبلاغ عن الحالات.

وأعلن الحزب فى بيانه، أنه سوف يتم تحديد رقم هاتف للتواصل عبر المكالمات الصوتية أو عن طريق الواتس مع كل مسئول غرفة من الغرفة، مشيرا إلى أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار 24 ساعة يوميا.