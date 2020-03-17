إصابة موظفين اثنين في الإدارة الأمريكية بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
ذكرت وكالة "رويترز" مساء اليوم الثلاثاء، أن اثنين من موظفي الإدارة الأمريكية، ثبت إصابتهم بفيروس كورونا المتحور (كوفيد-19) حسبما جاءت نتائج الفحوصات التي أجروها.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن سلبية الفحوصات التي خضع لها للكشف عن فيروس كورونا المتحور، في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، في البيت الأبيض.
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