بني سويف تخصص رقمين للإبلاغ عن حالات الاشتباه بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم عن تخصيص رقمي: 2207147 و 2207106 بلجنة إدارة الأزمات في مديرية الصحة وإدارة الطب الوقائي بالمديرية، للإبلاغ عن حالات الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، والاستفسار عن الإرشادات الطبية الخاصة بالفيروسات المعدية.

وشدد المحافظ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على أن مديرية الصحة هي الجهة الوحيدة في المحافظة المنوط بها الحديث والإعلان عن أية مستجدات خاصة بفيروس كورونا، وأن وكيل وزارة الصحة هو الوحيد المسموح له بالحديث عن فيروس كورونا.

كما طالب التنفيذيين بعدم الإدلاء على الإطلاق بأية تصريحات إعلامية أو بيانات صحفية بأي شكل سواء مكتوبة أو مصورة أو شفهية تخص هذا الأمر.