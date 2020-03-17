الأم المثالية بالشرقية لـ"الخليج 365": "ربنا فرحني بأولادي.. وبحلم بزيارة مكة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

كان لسهير سعيد عبدالعزيز نبوي رحلة كفاح مع أبنائها الثلاثة، استحقت بموجبها لقب الأم المثالية على مستوى محافظة الشرقية، بينما أرادت أن تختتمها بزيارة الأراضي المقدسة في مكة المكرمة.

قبل 22 عامًا توفي زوج السيدة سهير، تاركًا لها أطفالاً صغار، كان أكبرهم في المرحلة الإعدادية، بينما كان الأصغر في عمر 3 سنوات "لكن الحمد لله ربنا قدرني وعرفت أربيهم"؛ قالت الأم المثالية، التي تحدثت لمصراوي عن المساندة التي تلقتها من شقيقها وشقيق زوجها حتى أوصلت صغارها لما تمنته لهم.

للسيدة سهير من الأبناء الرائد أيمن بقوات مديرية أمن الشرقية، وأماني التي تعمل طبيبة علاج طبيعي بمستشفى الزقازيق العام، وأحمد الحاصل على بكالوريوس تجارة بالشعبة الإنجليزية، والذي يعمل حاليًا محاسبًا بإحدى الشركات.

"عشت لسنوات بعد وفاة زوجي في منزل تمكنت من تشييده بقرية بنايوس"؛ قالت السيدة سهير التي اعتمد في تربية أبنائها على معاش زوجها المحدود بالإضافة إلى راتبها والقيمة الإيجارية لـ 4 قراريط ورثتها بعد وفاة زوجها.