5 إرشادات للصحف القومية لتغطية أخبار كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

أصدرت الهيئة الوطنية للصحافة في اجتماعها المنعقد اليوم بخصوص خطة الصحف القومية لمواجهة آثار انتشار وباء كورونا وزيادة الوعي المجتمعي عدة تعليمات تشمل ما يلي:

-ابراز إرشادات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية للمواطنين.

- التأكيد على مراعاة انتقاء المصادر المتخصصة والموثوقة في تناول كل ما يتعلق بموقف فيروس كورونا المستجد.

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- استمرار تبني السياسات التحريرية للصحف القومية في نشر الحقائق دون تهويل أو تهوين والحرص على المصداقية والمهنية في إطار تحقيق الصالح العام.

-توحيد شعار احمي -نفسك-احمي-بلدك على كل صفحات الإصدارات الصحفية.

-تكثيف الاتصال والتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة وفي مقدمتها على وجه الخصوص وزير الدولة للإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام والهيئة الوطنية للإعلام للقيام بجهود مشتركة في إطار رفع درجة الوعي لدى المواطنين والتأكيد على الإجراءات الصحية الواجب اتباعها.