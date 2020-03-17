مدينة الإنتاج الإعلامي: نتخذ أقصى الإجراءات الوقائية لمواجهة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى علي:

أعلنت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، أنها بدأت اعتباراً من اليوم الثلاثاء، تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم - أنه تم وضع 10 أجهزة قياس للحرارة عن بعد على كافة مداخل المدينة للكشف على كافة المترددين يومياً من العاملين بالمدينة والقنوات الفضائية العاملة والزائرين، وذلك للتأكد من سلامتهم تحت الإشراف الطبي الكامل للمركز الطبي بالمدينة.

وأفادت بأن الإدارة العامة لإدارة الأزمات بالمدينة وضعت خطة عمل موسعة لمواجهة فيروس كورونا منذ اليوم الأول من الإعلان عن وجود حالات من الإصابة بالفيروس وانتشاره في البلاد الأخرى، وتتمثل في نشر الأدوات والمواد الصحية المستخدمة في التعقيم والتطهير على كافة بوابات المدينة وفي جميع أرجائها ليتم الاستعانة بها في إجراءات الوقاية والتعقيم، مع التشديد على تطبيق أقصى الإجراءات المتبعة في النظافة العامة.

كما قامت المدينة بوضع خطة لتعقيم كافة الاستوديوهات والمقرات والمكاتب الإدارية ومناطق التصوير المفتوحة وسيتم تفعيلها خلال الساعات القليلة القادمة لتطهيرها تماماً، وذلك حفاظاً على صحة كافة العاملين بالمدينة والقنوات الفضائية والتأكد من سير العمل بها بطريقة طبيعية وآمنة.