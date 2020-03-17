واشنطن تفرض عقوبات على وزير الدفاع السوري و5 إيرانيين بالبرنامج النووي

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على 5 إيرانيين يعملون في البرنامج النووي الإيراني، وخليفة أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الثلاثاء، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز".
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده فرضت عقوبات على وزير الدفاع السوري، على خلفية أعمال عنف أرتكبت داخل سوريا.
وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي، مساء اليوم، إن الإدارة الأمريكية، تتوقع أن عشرات العسكريون الأتراك، قتلوا بأيدي روسيا ف سوريا، مضيفًا أنهم يبحثون تقديم المساعدات الإصافية إلى تركيا.
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