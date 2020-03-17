محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:
أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 2503 حالة، وذلك بعدما وصل العدد إلى 2158 أمس الإثنين.
وأضافت رويترز في نبأ عاجل أن عدد المصابين في إيطاليا بالفيروس الذي قتل الآلاف حول العالم، وصل إلى 31506 شخصًا بدلا من 27980 أمس.
يذكر أن إيطاليا ثاني أعلى دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بعد الصين التي شهدت منشأ الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا: ارتفاع عدد وفيات كورونا المستجد إلى 2503 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.