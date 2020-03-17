إيطاليا: ارتفاع عدد وفيات كورونا المستجد إلى 2503 شخصًا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت السلطات الإيطالية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد إلى 2503 حالة، وذلك بعدما وصل العدد إلى 2158 أمس الإثنين.

وأضافت رويترز في نبأ عاجل أن عدد المصابين في إيطاليا بالفيروس الذي قتل الآلاف حول العالم، وصل إلى 31506 شخصًا بدلا من 27980 أمس.

يذكر أن إيطاليا ثاني أعلى دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بعد الصين التي شهدت منشأ الفيروس.