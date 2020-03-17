إيطاليا / وكالة الأدوية توافق على دواءٍ يساعد بشكل كبير في علاج المصابين بفيروس "كورونا" وتمديده إلى مدينتين

أعطت وكالة الأدوية الإيطالية"ا.ي.ف.ا" موافقتها على تمديد العمل بدواء له تأثير كبير في علاج المصابين بفيروس كورونا وتم تجربته على العديد من المرضى بمدينة نابولي قبل أيام. وأعلن اختصاصي الأمراض المعدية في مدينة كوتشنو فينتشنزو مونتيسارشيو أن "AIFA وافقت على بروتوكول التجارب العلمية لـ Tolicizumab".
وأعطت وكالة الأدوية الإيطالية الضوء الاخضر المضي قدما: بدأت محاكمة Tolicizumab ، دواء مضاد التهاب المفاصل الروماتويدي الذي يعمل "خارج التسمية" في علاج مضاعفات الجهاز التنفسي المتعلقة بفيروس كورونا.
وأعلن اختصاصي الأمراض المعدية في مدينة كوتشنو فينتشينزو مونتيسارشيو أن "أيفا وافقت على بروتوكول التجارب العلمية ل"توليزوماباب"، وستكون مدينتي نابولي ومودينا اول من سيتم تمديد العمل بهذا البروتوكول في ايطاليا".
وكان "مونتيسارشيو مع باولو أسكيرتو"- مدير وحدة المناعة السريرية في باسكال - قد عمل قبل ايام على الدواء وتأثيراته على الالتهاب الرئوي Covid-19. "سنغادر بأولوية فورية في غضون 10-15 يومًا على 250 مريضًا في إيطاليا".
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