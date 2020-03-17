قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية في حال استمرت أزمة فيروس كورونا المستجد. وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع الفريق المكلف بالعمل على مواجهة فيروس كورونا في الولايات المتحدة «الانتخابات حدث فريد، وقد نضطر إلى تأجيلها في حال استمرت الأزمة [فيروس كورونا المستجد]»، مضيفا «سنرى، ولكن ما سنفعله الآن هو مواجهة الفيروس». حدث فريد، وقد نضطر إلى تأجيلها في حال استمرت الأزمة [فيروس كورونا المستجد]»، مضيفا «سنرى، ولكن ما سنفعله الآن هو مواجهة الفيروس».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حال استمرار كورونا...تأجيل انتخابات الرئاسة الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.