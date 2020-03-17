أعلنت وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، عن رصد وتسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" الجديد (كوفيد 19).
وقالت الوزارة إن الحالات الثلاث الأولى هي لمواطن كان مخالطًا لحالة سابقة، ومواطن قادم من ألمانيا، ومقيم أردني قادممن بريطانيا، وهم معزولون في منشأة صحية بمحافظة جدة.
وذكرت الوزارة أن الحالتين الرابعة والخامسة هي لرجل وامرأة من الجنسية المصرية قادمين من مصر، والسادسة لامرأة تركيةقادمة من تركيا، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بمكة المكرمة.
وأوضحت الوزارة أن هناك عشر حالات أخرى؛ منها ست حالات لمواطنين قادمين من العراق، وحالة لمواطن قادم من إيطاليا، وحالة لمواطن كان مخالطًا لحالة سابقة، وحالتان لمواطنين اثنين تحت التقصي، وجميعهم معزولون في منشأة صحية بالقطيف.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية.. تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.