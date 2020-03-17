ألمانيا تحذِّر رعاياها من السفر إلى الخارج

حذَّرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الثلاثاء، رعاياها من السفر خارج البلاد في الوقت الحالي، خاصة الرحلات السياحية غير الضرورية.

وذكرت الخارجية الألمانية - في بيان على موقعها الإلكتروني - أن هناك توقعات بفرض قيود صارمة وغير متوقعة على حركة النقل الجوي والسفر دوليًّا بالإضافة إلى قيود الدخول في جميع أنحاء العالم ، وتدابير الحجر الصحي والقيود على الحياة العامة في العديد من البلدان.

وأشار البيان إلى احتمالية إجراء تغييرات

على لوائح الدخول والحجر الصحي دون إشعار مسبق وبأثر فوري وهو ما يتأثر به العديد من المسافرين حاليًا في بعض البلدان وقد يمنعون من السفر أو العودة.. لافتًا إلى أن المخاطر تختلف وفقًا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من بلد لأخرى.ولفت إلى أن الضوابط والفحوصات الصحية تؤثر على الرحلات البحرية على متن السفن أيضًا .. مشيرًا إلى وجود حالات يتم فيها رفض الاتصال بالموانئ فضلًا عن التأخير وتغيير المسار في بعض الحالات.على جانب متصل، أكدت الخارجية الألمانية أنه تم وضع عدة ضوابط للقادمين إلى البلاد بالطائرة أو السفن أو القطار أو الحافلات من الصين واليابان وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا ، فضلًا عن ضرورة ملء بطاقة خروج خاصة في حالة حمل الزائر لفيروس كورونا .. مؤكدة أنه يتم تنفيذ عمليات مراقبة الحدود مرة أخرى على الحدود البرية مع الدانمارك ولوكسمبورج وفرنسا والنمسا وسويسرا ، ورفض استقبال المسافرين دون إبداء أسباب.