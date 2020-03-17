رئيس الوزراء الروسي: السيطرة على كورونا في البلاد أشد منها بكثير في العديد من الدول

أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن السيطرة على فيروس "كورونا" في بلاده أشدَّ منها بكثير في العديد من بلدان العالم.

وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال ميشوستين، خلال زيارة المركز الإعلامي لمراقبة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم الثلاثاء:"توخيا للسهولة، قمنا مع مؤسسة "ياندكس"، بوضع خريطة يمكن من خلالها

على الإنترنت مشاهدة كل شيء يتعلق بـ "كورونا" في العالم وروسيا".



وأضاف : "أن هذا الأمر يثير اهتمام وقلق الكثيرين، حتى الآن، ويمكن القول إن الوضع في روسيا أفضل بكثير منه في العديد من البلدان، ونحن خارج قائمة الدول العشر

الأولى في انتشار المرض".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة وجهها إلى الشعب الروسي في وقت سابق من اليوم قد أكد أن بلاده تملك كل ما يلزم لإنتاج لقاح لفيروس "كورونا"، مضيفًا أن الوضع في روسيا تحت السيطرة.وشددَّ بوتين على ضرورة سباق الزمن خلال العمل لمكافحة انتشار الفيروس في روسيا وضرورة زيادة إنتاج أدوات ووسائل الوقاية الشخصية وتعزيز كميات الاحتياطي من الأدوية والمعدات الطبية.