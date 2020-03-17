الرئيس الروسي يصدر مرسومًا يتيح للصيدليات بيع الأدوية عن بعد

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء مرسومًا يتيح بيع الأدوية والمواد الطبية التي لا تحتاج لوصفة طبيب عن بعد؛ على خلفية انتشار فيروس "كورونا" المستجد في البلاد .
قناة "روسيا اليوم" الإخبارية- على ضرورة عدم السماح بانتشار الدواء المزيف في السوق، وقال: "أطلب من الحكومة تقديم الاقتراحات اللازمة لتعديل الإطار التنظيمي، وقانون تشديد عقوبة تزييف الأدوية، بحيث لا يمكن لأي شخص حتى أن يفكر في استغلال الوضع الحالي، وبيع المواطنين ما هو غير مناسب للعلاج".
وشددَّ الرئيس بوتين -وفقًا لما أوردته
وأعلن الرئيس الروسي - في وقت سابق اليوم - أن جهاز اختبار روسي-ياباني للكشف عن فيروس كورونا قد يظهر في شهر أبريل المقبل.
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