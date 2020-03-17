الصحة العالمية تطالب بلدان جنوب شرق آسيا بالتحرك سريعاً لمكافحة كورونا

طالبت منظمة الصحة العالمية دول جنوب شرق آسيا بالتحرك بسرعة واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد تجاوز عدد حالات الإصابة المؤكدة 480 حالة، ووفاة 8 أشخاص، محذرة من أن الوضع يتطور بسرعة وهناك خشية من أن يتحول انتشار الفيروس إلى مرحلة الانتقال المجتمعي.
وذكرت المنظمة، في بيان اليوم
وشددَّت المنظمة على أهمية انخراط المجتمع بأكمله في المكافحة لمنع المزيد من الانتشار، كما أكدت على الحاجة إلى زيادة الجهود في اختبار الحالات المشتبه بها وعزْلها وعلاجها وكذلك البحث عن المخالطين لتلك الحالات.
وحثتْ المنظمة على اتباع إرشاداتها للصحة العامة الممثلة في غسل اليدين وتغطية الأنف والفم عند السعال والعطس، إضافة إلى المباعدة الاجتماعية، مشيرة إلى أن تلك التدابير يمكن أن تحد بدرجة كبيرة من انتشار الفيروس.
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