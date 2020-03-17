السعودية تعلن تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن رصد وتسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد «كوفيد 19».

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات وصل إلى 171 حالة، تعافت منها 6 حالات، والبقية تخضع جميعها للرعاية الصحية وفقًا للإجراءات المعتمدة في العزل الصحي.

وأهابت الوزارة بالجميع الالتزام بالإرشادات والتوجيهات لسلامتهم وسلامة المجتمع، ومنها تجنب المصافحة، ومداومة غسل اليدين، والابتعاد عن التجمعات.

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