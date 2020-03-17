قال كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية باتريك فولانس، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا تأمل في أن يكون من شأن الإجراءات التي اتخذتها للتصدي لفيروس كورونا أن يقل عدد المتوفين بالمرض على أرضها عن 20 ألف شخص.
وصعدت الحكومة، أمس الاثنين، معركتها ضد الفيروس بأن أوقفت الحياة الاجتماعية في بريطانيا وأمرت أكثر مواطنيها عرضة للإصابة بالمرض بالعزل لمدة 12 أسبوعاً.
وقال فولانس إن أثر الإجراءات على عدد حالات الإصابة يجب أن يظهر بعد أسبوعين أو ثلاثة. وقال إنه، بناء على النموذج الذي تستخدمه الحكومة، فإنه "استنتاج معقول" أن يكون في بريطانيا بالفعل نحو 55 ألف حالة إصابة بالفيروس بالمقارنة بالحالات التي تم رصدها من خلال الفحص وعددها 1543 حالة.
وقال، أمام لجنة من أعضاء البرلمان رداً على سؤال عن المتوفين، "إذا أمكننا أن نخفض عددهم إلى 20000 وأقل فهذه نتيجة طيبة بمقاييس ما نأمل في الوصول إليه مع هذا الوباء. إنه لا يزال رهيباً. إننا لا نزال أمام عدد هائل من المتوفين، إنه يمثل ضغطاً هائلاً على الخدمة الصحية".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بريطاني: نسعى لتقلّ وفيات كورونا في بلادنا عن 20 ألفا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.