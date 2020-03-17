الفلبين تعلن «حالة الكوارث» لمكافحة «كورونا»

أعلن الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، اليوم الثلاثاء، «حالة الكوارث» في البلاد لمساعدة الوحدات الحكومية تطبيق الإغلاق الذي يهدف لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وتتيح حالة الكوارث التي سوف يتم تطبيقها لمدة ستة أشهر، للوحدات الحكومية تخصيص أموال ونشر الموارد بصورة أسرع لضمان «مواجهة حاسمة وعاجلة وملائمة للكوارث، واتخاذ إجراءات في الوقت المناسب للقضاء على تهديد فيروس كورونا».

وكانت وزارة الصحة قد سجلت 45 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الفلبين، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات 187 حالة، من بينهم 12 حالة وفاة. كما سجلت أربع حالات تعافوا من الفيروس.

وقد تم إغلاق جزيرة لوزون التي يقطن بها أكثر من نصف تعداد سكان الفلبين، لمدة شهر، حيث تم تعليق المدارس والمواصلات العامة والعمل في المكاتب العامة والخاصة. وسوف يتم إلغاء الرحلات الجوية الدولية بعد يوم الخميس المقبل حتى منتصف أبريل المقبل. وقد جرى إلغاء الرحلات الجوية الداخلية بالفعل.

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