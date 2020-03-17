الصين تجيز بدء تجارب على أول لقاح لفيروس كورونا

قال تقرير في صحيفة «الشعب» اليومية، التابعة للحزب الشيوعي الحاكم في الصين، إن بكين أجازت إجراء التجارب السريرية على أول لقاح تطوره لمحاربة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف التقرير أن فريق الباحثين الذي طوّر اللقاح الجديد، يقوده تشين واي من أكاديمية العلوم الطبية العسكرية في الصين.

وظهر فيروس كورونا المستجد، المعروف علميا باسم "كوفيد 12"، لأول مرة في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي. لكنه سرعان ما انتشر ليعم دول العالم.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، أن الفيروس بات يشكل وباء عالميا.

وأصاب الفيروس، حتى الآن، حوالي 180 ألف شخص حول العالم وقتل أكثر من سبعة آلاف شخص.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن، أمس الاثنين، بدء المرحلة الأولى من تجربة لقاح لمواجهة الفيروس، مؤكدا أن العمل جار حالياً أيضاً من أجل تطوير علاجات للتخفيف عن المصابين معاناة الأعراض الناجمة عن المرضى وأن النتائج «واعدة».

وتوقع الرئيس ترامب، خلال تصريحات له من مقر إقامته في البيت الأبي، احتواء هذا المرض بحلول يوليو أو أغسطس القادمين.

وكان مسؤولون أميركيون في القطاع الصحي أعلنوا عن بدء أول تجربة بشرية للقاح محتمل لفيروس كورونا في مدينة سياتل، يدعى «ام ار ان ايه-1273» وطورته المعاهد القومية الأميركية للصحة وعلماء ومتعاونون في شركة «موديرنا» للتكنولوجيا الحيوية التي مقرها كامبردج في ولاية ماساشوستس.

وصرحت المعاهد القومية للصحة الأميركية أن التجربة «ستجري على 45 متطوعاً بالغاً في صحة جيدة تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عاماً، خلال ستة أسابيع على الأقل»، و«المشارك الأول في التجربة تلقى اللقاح التجريبي».