"تحالف دعم الشرعية" يدمر زورقين مفخخين أطلقتهما ميليشيات الحوثي

أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد أطلقتهما الميليشيات الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأكد العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف أن قوات التحالف البحرية رصدت، صباح اليوم الثلاثاء، محاولة للميليشيات الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي وشيك بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين ومسيّرين عن بعد، قامت الميليشيات الحوثية الإرهابية بإطلاقهما من محافظة الحديدة.

وأشار العقيد المالكي إلى أنه تم إعطاب وتدمير الزورقين حيث كانا يمثلان تهديداً للأمن الإقليمي والدولي وطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

وبيّن العقيد المالكي أن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكاناً لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائياً، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاكٍ لنصوص اتفاق /ستوكهولم/ واتفاقية وقف إطلاق النار بالحديدة.

ولفت المتحدث باسم قوات التحالف إلى أن عدد الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد التي تم رصدها وتدميرها بلغ /46/، كما بلغ عدد الألغام البحرية التي تم اكتشافها وتدميرها /153/.

وشدد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة فس تنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيات الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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