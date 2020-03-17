الرئيس العراقي يكلف عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، عدنان الزرفي بتشكيل حكومة جديدة خلال 30 يوماً، وذلك في محاولة لتجاوز أشهر من الجمود السياسي.
وكان الزرفي مسؤولاً سابقاً في الإدارات التي تتابعت على العراق.
ويتزعم الزرفي ائتلاف النصر في البرلمان الذي ينتمي له رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
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