كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تعلن استدعاء سفير هنجاريا لسوء تعامله مع طلبة مصابين بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يأتي ذلك، بعدما أصدرت وزارة الداخلية الهنغارية الجمعة الماضي بيانا، قالت فيه إنها "سترحل طالبين إيرانيين مصابين بفيروس كورونا من البلاد ومن الاتحاد الأوروبي لأنهما لم يحترما أوامر الحجر الصحي".
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في آخر تحديث لسجل ضحايا فيروس كورونا في البلاد، رصد 135 وفاة و 1178 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في إيران إلى 988 والإصابات إلى 16169 حتى الآن.
وأضرب عدد من السجناء الإيرانيين بينهم الناشطة الحقوقية نسرين ستودة عن الطعام؛ اعتراضا على رفض السلطات القضائية إطلاق سراح السجناء السياسيين وسجناء الرأي مع تفشي فيروس كورونا المستجد داخل البلاد.
وذكرت وكالة أنباء هرانا الحقوقية في تقرير لها، الثلاثاء، أن حارسين داخل سجن إيفين المعروف بسوء السمعة الواقع شمالي العاصمة طهران قد أصيبا بفيروس كورونا.
وأضاف التقرير أن السجناء المضربين عن الطعام هم ناشطون مدنيون، ومتظاهرون محتجزون منذ "احتجاجات البنزين" التي اندلعت في نوفمبر الماضي.
وأرجعت وكالة "هرانا" أسباب إضراب سجناء إيرانيين عن الطعام إلى تجاهل السلطات القضائية الرد على طلباتهم بشأن الحصول على إفراج مؤقت على غرار قرابة 80 ألف سجين سيطلق سراحهم احترازيا خشية العدوى بفيروس كورونا المستجد.