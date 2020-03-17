إيران تعلن استدعاء سفير هنجاريا لسوء تعامله مع طلبة مصابين بكورونا

يأتي ذلك، بعدما أصدرت وزارة الداخلية الهنغارية الجمعة الماضي بيانا، قالت فيه إنها "سترحل طالبين إيرانيين مصابين بفيروس كورونا من البلاد ومن الاتحاد الأوروبي لأنهما لم يحترما أوامر الحجر الصحي".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، في آخر تحديث لسجل ضحايا فيروس كورونا في البلاد، رصد 135 وفاة و 1178 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في إيران إلى 988 والإصابات إلى 16169 حتى الآن.

Advertisements