كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الثلاثاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || إيطاليا تسرع في الترويج لأطباء جدد للتخفيف من أزمة كورونا

ستدفع السلطات في إيطاليا 10000 طالب طبي إلى الخدمة، وتنازلت عن امتحاناتهم النهائية، في محاولة لمساعدة الخدمة الصحية المتعثرة للتعامل مع هجوم فيروس كورونا. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || إسرائيل تستدعي 2500 جندي احتياطي لمواجهة فيروس كورونا

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الثلاثاء، استدعاء 2500 جندي احتياطي للمساعدة في جهود منع انتشار فيروس كورونا، نقلا عن صحيفة "هآرتس". أخبار عالمية عاجلة اليوم || بسبب كورونا.. الملكة إليزابيث تنتقل لقصر ويندسور للعزل

أعلن قصر باكنجهام، اليوم الثلاثاء، أن الملكة إليزابيث الثانية ستنتقل إلى قصر ويندسور قبل أسبوع من الموعد المحدد لذلك.

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